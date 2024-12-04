«Такая милота»: дети пробежали дистанцию на Кургане с чемпионом России Андреем Лукиным

Малыши преодолели расстояние 200 и 600 метров.

Чемпион России, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, спортсмен Центра спортивной подготовки Андрей Лукин пробежал с малышами дистанцию 600 и 200 метров. Об этом сообщили в паблике Центр спортивной подготовки.

Соревнования прошли в минувшую субботу на Республиканском зимнем фестивале «Lumi Karjala».

«Такая у нас милота сегодня на Кургане. Андрей Лукин бежит 200 метров с малышами», — написали авторы поста.





Детей поддерживали родители, которые также бежали с ними, держа некоторых маленьких спортсменов за руку.