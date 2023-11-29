Машина на полном ходу сбила пешехода в Петрозаводске

Жесткое ДТП случилось днем 1 декабря на набережной Варкауса.

Как сообщили пользователи сообщества «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 1 числа, в 13.47, на набережной Варкауса легковушка на скорости снесла пешехода.



Петрозаводчанин переходил дорогу по нерегулируемому переходу в районе перекрестка с улицей Мурманская.



Характер травм уточняем. Момент ДТП зафиксировала одна из видеокамер компании «Ситилинк».