Массовое ДТП на мокром асфальте произошло в центре Петрозаводска

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева столкнулись три автомобиля.

Авария с участием трех машин произошла сегодня, 30 сентября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске. Инцидент, случившийся в 17.12, попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, два автомобиля остановились перед запрещающим сигналом светофора при повороте с улицы Куйбышева, со стороны набережной Варкауса, на Ленина, в сторону мэрии. В это время в них сзади врезался третий автомобиль, разогнавшийся, а затем не успевший затормозить на скользком асфальте.

Автомобили получили механические повреждения. Причины аварии и число пострадавших уточняется.

Очевидец прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото аварии. По его словам, в одном из автомобилей могла пострадать собака.