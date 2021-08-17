Мастериц по шитью золотом начали обучать в Петрозаводске

Петрозаводский колледж культуры выпустил первую группу рукодельниц, обученных золотному шитью.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии, подводя итоги совещания, посвященного социально-экономическому развитию Беломорского района.

В этом районе будут работать выпускницы Петрозаводского колледжа, освоившие технику ручной вышивки позолоченными и серебряными нитями.

«Планируется создание мастерской, необходимое оборудование уже закуплено, ведется подбор помещения… В дальнейшем мастерская может преобразоваться в производственную базу с эксклюзивными ручными работами и машинным вышиванием», — говорится в сообщении.