МЧС предупреждает о снегопаде в шести районах Карелии

Ночью по юго-западным районам Карелии ожидается сильный снег, сообщили в МЧС Карелии.
По информации карельского Гидрометцентра, ночью 19 декабря местами по юго-западным районам Карелии ожидается сильный снег.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.
МЧС рекомендует ограничить поездки на личном автотранспорте, а если выехали, то залить полный бак топлива, не забыть взять инструменты, проверить зарядки аккумуляторов сотовых телефонов и записать номера экстренных служб.
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