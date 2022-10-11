МЧС предупреждает о снегопаде в шести районах Карелии

Ночью по юго-западным районам Карелии ожидается сильный снег, сообщили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью 19 декабря местами по юго-западным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.

МЧС рекомендует ограничить поездки на личном автотранспорте, а если выехали, то залить полный бак топлива, не забыть взять инструменты, проверить зарядки аккумуляторов сотовых телефонов и записать номера экстренных служб.