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Мемориал погибшим воинам в деревне Карелии разваливается и зарастает травой (ФОТО)

Новости. Общество
16:26, 03 Августа 2020
фото: © паблик Вконтакте "Чтобы лучше было жить"
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В деревне Куйтежа Олонецкого района памятник погибшим во время Великой Отечественной войны бойцам приходит в упадок.

В паблике "Чтобы лучше было жить" выложили фото воинского мемориала. Памятник героям Великой Отечественной войны рассыпается, территория мемориала зарастает травой.

"Друг, оставь покурить. А в ответ – тишина ... И такая тишина в Куйтежском сельском поселении уже который год. Приберут на День Победы что ещё сохранилось и до следующего года тишина. Видать нет школы и садика, вот и некому рассказывать о патриотизме, заботе о ветеранах, памяти погибших. А памятник всё рушится и зарастает", – пишут в паблике, призывая жителей деревни привести в порядок мемориал.

Напомним, горсовет Петрозаводска выделил миллион на памятник Якову Степанову. Прежний памятник бойцу истребительного батальона, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны, оказался уничтожен строителями детского сада.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-03 17:05:27
Вот ткой выборочный патриотизм ,однако.
новый
2020-08-03 16:45:19
самобытным пофиг. Им оккупанты колхозных коров раздавали во время войны и в концлагеря не сгоняли.
кир
2020-08-03 16:40:04
В Петрозаводске у Вечного огня всё в порядке.
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