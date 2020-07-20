Горсовет Петрозаводска выделил миллион на памятник Якову Степанову

Прежний памятник бойцу истребительного батальона, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны, оказался уничтожен строителями детского сада.

Городской совет Петрозаводска одобрил поправку в муниципальный бюджет на нынешний год, которая предусматривает выделение средств на установку памятного знака бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны. На эти цели в городской казне заложен 1 миллион рублей.

Напомним, прежний памятник Якову Степанову был уничтожен строителями детского сада в районе каменного карьера на Ключевском шоссе. Однако гражданские активисты, выступающие против застройки территории карьера, где ранее планировалось обустроить парк "Каменный бор", уже восстановили памятный знак на прежнем месте.