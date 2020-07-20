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Горсовет Петрозаводска выделил миллион на памятник Якову Степанову

Новости. Общество
11:33, 21 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Прежний памятник бойцу истребительного батальона, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны, оказался уничтожен строителями детского сада.

Городской совет Петрозаводска одобрил поправку в муниципальный бюджет на нынешний год, которая предусматривает выделение средств на установку памятного знака бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны. На эти цели в городской казне заложен 1 миллион рублей.

Напомним, прежний памятник Якову Степанову был уничтожен строителями детского сада в районе каменного карьера на Ключевском шоссе. Однако гражданские активисты, выступающие против застройки территории карьера, где ранее планировалось обустроить парк "Каменный бор", уже восстановили памятный знак на прежнем месте.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-07-21 11:49:08
Во-первых, было сказано, что памятник не уничтожен, а складирован для дальнейшего восстановления. Значит врали. Во-вторых, если памятник уничтожили строители, тогда с них и должен быть спрос. При чём тут городской совет у муниципальный бюджет? Или строители просто были исполнителями, а городской совет пытается замять скандал ибо рыльце в пушку? Тогда это вопиющая халатность и вредительство. В середине прошлого века за такое 25 лет полагалось.
zanoza
2020-07-21 13:02:17
nae, +++++++
zanoza
2020-07-21 11:41:41
Вот оно надо было сносить памятник, видимо миллионов в городском бюджете завались.
Клим
2020-07-21 11:39:51
Банда-чука арестовали и дело пошло в нужном , для горожан и героев ВОВ . русле .
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