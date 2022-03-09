Мэр Петрозаводска похвалил «маршрутчиков» за «работу над ошибками»

Владельцы маршрутных автобусов в Петрозаводска создали собственный ресурс для обратной связи с населением, чтобы улучшить качество обслуживания.

«Вконтакте» появилась группа Маршрутка Птз.

Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Новый ресурс, по заверению его авторов, направлен на улучшение качества обслуживания, а также на установление обратной связи с жителями Петрозаводска. Надеюсь, портал оправдает возложенные на него ожидания, а горожане будут быстро и в полном объеме получать ответы на свои жалобы и предложения», — сообщил мэр.

По его мнению, создание ресурса означает, что «компании-перевозчики продолжают работу над допущенными ошибками».

«Первым шагом на этом пути стал отзыв уведомлений, направленных в адрес администрации города о запланированном на 15 марта повышении цен», — пояснил Любарский.