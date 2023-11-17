Мэрию Петрозаводска эвакуировали после сообщения о минировании

В городской администрации была объявлена тревога.

Сегодня, около 11 утра, в здании администрации Петрозаводска была объявлена тревога. Сотрудники городской мэрии покинули здание, эвакуировавшись на улицу.

Как рассказали «Столице на Онего» в мэрии города, поступил сигнал о минировании здания городской администрации.

Как уточнили нашему изданию в МВД республики, на месте по сигналу работает полиция.