Мэрию Петрозаводска эвакуировали после сообщения о минировании

В городской администрации была объявлена тревога.
Сегодня, около 11 утра, в здании администрации Петрозаводска была объявлена тревога. Сотрудники городской мэрии покинули здание, эвакуировавшись на улицу.
Как рассказали «Столице на Онего» в мэрии города, поступил сигнал о минировании здания городской администрации.
Как уточнили нашему изданию в МВД республики, на месте по сигналу работает полиция.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание