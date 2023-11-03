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Михаил Охлопков порекомендовал жителям Карелии делать берпи

Новости. Общество
18:30, 05 Ноября 2023
фото: Freepik

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Глава Минздрава Карелии рассказал об одном из самых эффективных жиросжигающих упражнений.

По данным ВОЗ, в европейском регионе две трети взрослых имеют избыточную массу тела. Об этом в личном профиле 5 ноября напомнил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, российские врачи отмечают, что самым опасным видом ожирения является абдоминальное — скопление жировых отложений в области живота.

«У мужчин живот может увеличиваться в объёме, при этом оставаясь плотным, а не образуя складки. Это связано с тем, что выпирающий живот в основном состоит из висцерального жира, а не подкожного. Он начинает давить на органы и выталкивать живот вперёд, что является основной причиной увеличения мужского живота. Реальную опасность для здоровья жир на животе представляет в том случае, если объемы талии превышают 80-85 см у женщин и 90-94 см у мужчин», — предупредил министр.

Он подчеркнул, что этом случае сжигание жира — медицинская необходимость, поскольку переизбыток висцерального жира очень мешает внутренним органам полноценно функционировать. Из-за их сдавливания могут возникать различные осложнения, воспалительные процессы, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, болезни желудка, мочевого пузыря, печени и других органов, повышение «плохого» холестерина и развитие атеросклероза сосудов, возрастание рисков инфаркта миокарда, инсульта, хронической сердечной недостаточности.

«К осложнениям абдоминального (висцерального) ожирения, помимо сахарного диабета второго типа, инсулинорезистентности, артериальной гипертонии и метаболического синдрома, относят и бесплодие», — рассказал Охлопков.

Руководитель республиканского Минздрава посоветовал делать одно из самых популярных жиросжигающих упражнений — берпи. «Это упражнение отлично укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает выносливость, приводит мышцы в тонус, развивает силу, улучшает координацию и работу органов дыхания», — подчеркнул министр. Кроме того, берпи сжигает подкожный жир и помогает поддерживать форму без изнурительных диет.

«Есть три уровня сложности этих упражнений. Публикую базовый. Подходит для новичков и людей с низким уровнем физической подготовки, а также если требуется сохранить относительно низкий пульс», — написал Михаил Охлопков.

Как выполнять:
1. Наклонитесь вниз, поставьте ладони на пол.
2. Быстрым шагом без прыжка примите положение планки на прямых руках. Тело и ноги должны быть в одной прямой линии, ладони — строго под плечами.
3. Сделайте шаг ногами обратно к рукам.
4. Встаньте в исходное положение.

По словам министра здравоохранения, за минуту выполнения берпи человек весом около 70 килограммов сжигает от 8 до 14 калорий: таким образом, в течение 10-минутной тренировки можно сжечь примерно от 80 до 140 калорий.

«Обратите внимание, есть противопоказания к выполнению берпи: заболевания суставов (артриты, артрозы), сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания легких, варикозное расширение вен нижних конечностей, беременность и послеродовой период в первые три месяца, избыточная масса тела (более 30%), острый период инфекционных, хронических заболеваний», — предостерег Михаил Охлопков.

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