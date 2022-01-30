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Минимальная зарплата водителей троллейбусов в Петрозаводске с 1 января выросла до 40 тыс. рублей

Новости. Общество
14:01, 31 Января 2022
фото: © Анна Иванцова / «Вечерняя Москва»

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Администрация Петрозаводска с 1 января проиндексировала тарифную ставку по оплате труда водителей троллейбусов на 15%.

Об этом сообщил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев.

По его словам, заработная плата водителей третьего класса, который присваивается после обучения, с 1 января этого года начинается от 40 тыс. рублей в месяц.

ПМУП «Городской транспорт» заявило 20 вакансий по профессии «водитель троллейбуса». На курсы приглашают мужчин и женщин 20–45 лет, имеющих среднее профессиональное образование, годных по состоянию здоровья.

«Несмотря на многие сложности, работа предприятия стабилизируется. В феврале пройдет аукцион по закупке новых троллейбусов. На предприятии сложился стабильный коллектив. Некоторые водители трудятся уже более 40 лет. Мы заинтересованы в новых сотрудниках. На предприятии были тяжелые времена, сейчас профессия водителя востребована как никогда», — цитирует слова Клещева пресс-служба Управления труда и занятости Республики Карелия.

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