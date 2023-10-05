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Министр предупредил о новой пандемии, бушующей в России

Новости. Общество
22:00, 05 Октября 2023
фото: Freepik

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Глава Минздрава страны рассказал, как коронавирус повлиял на развитие новой серьезной проблемы.

Рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние в том числе на это оказала и пандемия коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

«Ожирение в целом сегодня рассматривается, как неинфекционная пандемия 21 века… Прирост по данной группе составляет порядка 36%», — сказал Мурашко на международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения».

Он отметил, что свою роль в увеличении числа людей с ожирением сыграла в том числе и пандемия, поскольку часть профилактических мероприятий была сокращена.

Как следует из презентации министра, в России ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек. В связи с ростом избыточной массы тела у людей и ожирения РФ до 2025 года суммарно может потерять до 4% ВВП, подчеркнул министр.

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