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Министр здравоохранения РФ: Дефицита лекарств в стране нет

Новости. Общество
11:20, 05 Марта 2022
фото: Pixabay License. Бесплатно для коммерческого использования. Указание авторства не требуется

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Следить за наличием медицинских препаратов в России будет специальная рабочая группа

Михаил Мурашко провел совещание с представителями Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора по вопросам обеспечения медицинской продукцией. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с лекарствами стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов.

«В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы», — заявил Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что зарубежные партнеры пока не объявляли о возможных ограничениях поставок лекарств. Федеральные органы власти совместно с коллегами в регионах вырабатывают первоочередные меры того, чтобы исключить дефицит медицинской продукции.

Для этого в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Ее задача — мониторить ситуацию и при необходимости оперативно обеспечивать аптеки и больницы необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

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