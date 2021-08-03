Минприроды Карелии перенес сроки подачи заявлений на добычу лося из-за технического сбоя

Региональный портал электронных услуг республики, где сегодня, 6 августа, принимали заявления на добычу лося, не справился с нагрузкой.

Как сообщили в Минприроды Карелии, заявления от охотников теперь будут приниматься с 9.00 13 августа. Перенос сроков подачи заявлений на добычу лося в ведомстве объясняют техническим сбоем в работе информационной системы «Региональный портал электронных услуг Республики Карелия, произошедшим сегодня.

Поданные 6 августа заявления, аннулируются.

В Минприроды напомнили, что подать заявление можно несколькими способами:

— через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия https://uslugi.karelia.ru

— через МФЦ;

— лично в Министерстве

— по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

Напомним, правительство Карелии установило лимит на добычу лосей в республике на ближайший год. В сравнении с прошлым годом этот лимит уменьшен с 863 до 778 особей, что составляет чуть более 4% от всей численности карельских лосей. Согласно правительственным данным, прошлогодний лимит оказался освоен в республике только на 70%.