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Минприроды Карелии перенес сроки подачи заявлений на добычу лося из-за технического сбоя

Новости. Общество
12:02, 06 Августа 2021
фото: © Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС

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Региональный портал электронных услуг республики, где сегодня, 6 августа, принимали заявления на добычу лося, не справился с нагрузкой.

Как сообщили в Минприроды Карелии, заявления от охотников теперь будут приниматься с 9.00 13 августа. Перенос сроков подачи заявлений на добычу лося в ведомстве объясняют техническим сбоем в работе информационной системы «Региональный портал электронных услуг Республики Карелия, произошедшим сегодня.

Поданные 6 августа заявления, аннулируются.

В Минприроды напомнили, что подать заявление можно несколькими способами:
 — через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия https://uslugi.karelia.ru
— через МФЦ;
— лично в Министерстве
— по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.  

Напомним, правительство Карелии установило лимит на добычу лосей в республике на ближайший год. В сравнении с прошлым годом этот лимит уменьшен с 863 до 778 особей, что составляет чуть более 4% от всей численности карельских лосей. Согласно правительственным данным, прошлогодний лимит оказался освоен в республике только на 70%.

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Комментарии

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наташка
2021-08-06 12:41:08
Без чебуреков с лосятиной не жизнь.. тут иван чаем не отделаешься
Гость
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