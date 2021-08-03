Минприроды Карелии перенес сроки подачи заявлений на добычу лося из-за технического сбоя

Региональный портал электронных услуг республики, где сегодня, 6 августа, принимали заявления на добычу лося, не справился с нагрузкой.
Как сообщили в Минприроды Карелии, заявления от охотников теперь будут приниматься с 9.00 13 августа. Перенос сроков подачи заявлений на добычу лося в ведомстве объясняют техническим сбоем в работе информационной системы «Региональный портал электронных услуг Республики Карелия, произошедшим сегодня.
Поданные 6 августа заявления, аннулируются.
В Минприроды напомнили, что подать заявление можно несколькими способами:
— через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия https://uslugi.karelia.ru
— через МФЦ;
— лично в Министерстве
— по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.
Напомним, правительство Карелии установило лимит на добычу лосей в республике на ближайший год. В сравнении с прошлым годом этот лимит уменьшен с 863 до 778 особей, что составляет чуть более 4% от всей численности карельских лосей. Согласно правительственным данным, прошлогодний лимит оказался освоен в республике только на 70%.
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