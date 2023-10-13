Минпромторг Карелии намерен возродить радиоэлектронику в Петрозаводске

В карельской столице должен появиться технопарк, работающий в направлении «радиоэлектроника».

Руководитель Минпромторга республики рассказал «Столице на Онего» о работе в условиях санкций, возрождении производства радиоэлектроники, а также о том, зачем правительству понадобилось создавать новое министерство.



По словам Дениса Гуркова, совместно с Минпромторгом России республиканские коллеги намереваются запустить технопарк в области радиоэлектроники.



«У нас утеряна компетенция в сфере электроники, в свое время в Петрозаводске работал завод, сейчас его нет, — отметил министр. — И мы планируем восстановить это направление, совместно с Минпромторгом РФ запустить технопарк в области радиоэлектроники. В следующем году будем участвовать в конкурсе на федеральное софинансирование. Сейчас мы заняты поисками площадки под этот проект. Приглашаем всех потенциальных инвесторов принять участие в строительстве этого технопарка с возможностью стать его управляющей компанией. Вместе с работающими у нас предприятиями в сфере электроники „Энергоцентр“ и „Прорыв“, а, самое главное, с нашим мощным партнером — ПетрГУ — мы и будем решать эту масштабную задачу».



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