Минсельхоз повысил стоимость квадратного метра жилья для соцвыплат сельским жителям Карелии на 25%

Минсельхоз Карелии утвердил расчет стоимости квадратного метра жилья на сельских территориях для предоставления местным жителям социальных выплат на строительство или приобретение домов и квартир.

Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

Стоимость квадратного метра на 2022 год установлена в размере 43068 рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году, когда социальные выплаты сельским жителям предоставлялись из расчета 34312 рублей за квадратный метр.

Ранее Карелиястат опубликовал данные о стоимости жилья за 3 квартал 2021 года. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке в Карелии составила 58870 рублей.