Минздрав Карелии: на смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B

Заболевание, вызванное вирусом гриппа B, протекает с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний, сообщил министр здравоохранения Карелии.
Как в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, на смену свиному гриппу в России приходит грипп B.
По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа B, «не очень просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний».
Напомним, ранее наше издание сообщало о первом случае заражения вариантом COVID-19, обходящим иммунитет. Новый вариант омикрона «Кракен» обнаружили в Пензенской области.
Отметим, опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса.
Этот подвариант способен обойти естественный иммунитет, а также защиту, которую обеспечивают вакцины.
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