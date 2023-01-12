Минздрав Карелии: на смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B

Заболевание, вызванное вирусом гриппа B, протекает с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Как в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, на смену свиному гриппу в России приходит грипп B.



По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа B, «не очень просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний».



Напомним, ранее наше издание сообщало о первом случае заражения вариантом COVID-19, обходящим иммунитет. Новый вариант омикрона «Кракен» обнаружили в Пензенской области.

Отметим, опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса.



Этот подвариант способен обойти естественный иммунитет, а также защиту, которую обеспечивают вакцины.