Минздрав Карелии похвастался благоустройством районной больницы

В частности, начались работы по обустройству асфальтированной парковки для санитарного транспорта.
В олонецкой центральной районной больнице региональный Минздрав продолжает поэтапно благоустраивать территорию у стационарного отделения, сообщил в мессенджере министр Михаил Охлопков.
В частности, начались работы по обустройству асфальтированной парковки для санитарного транспорта.
Кроме асфальта, на парковке установят освещение и ограждение. Все работы должны завершиться во втором квартале 2024 года, добавил министр.
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