Минздрав Карелии похвастался благоустройством районной больницы

В частности, начались работы по обустройству асфальтированной парковки для санитарного транспорта.

В олонецкой центральной районной больнице региональный Минздрав продолжает поэтапно благоустраивать территорию у стационарного отделения, сообщил в мессенджере министр Михаил Охлопков.



В частности, начались работы по обустройству асфальтированной парковки для санитарного транспорта.



Кроме асфальта, на парковке установят освещение и ограждение. Все работы должны завершиться во втором квартале 2024 года, добавил министр.



