Руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Карелии подвели промежуточные итоги мониторинга за голосованием на избирательных участках в республике.

"Это был для нас первый опыт. Никогда в Карелии Общественный штаб по наблюдению не работал в таком режиме и таком масштабе. Одновременно за выборами в Карелии у нас наблюдали свыше 200 человек. В режиме реального времени мы получали сведения с избирательных участков. Думаю, что первый блин у нас не комом", - сказала сопредседатель штаба Наталья Захарчук.

По словам Глеба Ярового, выбры в Карелии проходят спокойно и тихо за некоторым исключением

"Был один серьезный конфликт члена комиссии с правом совещательного голоса на УИК №64 с руководством комиссии. Девушку удаляли даже решением комиссии, но потом решением ЦИК возвращали. Где-то члены УИКов ведут себя не очень адекватно, на некоторых отдельных участках", - пояснил Яровой.

"Наступает очень важный этап – это подсчет голосов, определение результатов голосования. Я думаю, что некоторые наблюдатели приедут в штаб, чтобы привезти протоколы. Я доволен тем, что многие наблюдатели, сообщая о нарушениях, тут же говорили о том, что они устранены. Это очень важный момент. Члены комиссий были готовы слушать замечания и их устранять", - добавил Олег Реут.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.