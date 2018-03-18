Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:57, 18 Марта 2018

"Многие наблюдатели, сообщая о нарушениях, тут же говорили о том, что они устранены"

По теме

ФОТО: В Петрозаводске состоялись митинг-концерт и "Битва салютов"
18.03.18 22:17
Опубликованы предварительные данные по результатам выборов в Петрозаводске
18.03.18 21:26
ФОТО: Выборы президента РФ в Петрозаводске: как это было
18.03.18 21:04
Все новости
Загрузка...

Руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Карелии подвели промежуточные итоги мониторинга за голосованием на избирательных участках в республике.

"Это был для нас первый опыт. Никогда в Карелии Общественный штаб по наблюдению не работал в таком режиме и таком масштабе. Одновременно за выборами в Карелии у нас наблюдали свыше 200 человек. В режиме реального времени мы получали сведения с избирательных участков. Думаю, что первый блин у нас не комом", - сказала сопредседатель штаба Наталья Захарчук.

По словам Глеба Ярового, выбры в Карелии проходят спокойно и тихо за некоторым исключением

"Был один серьезный конфликт члена комиссии с правом совещательного голоса на  УИК №64 с руководством комиссии. Девушку удаляли даже решением комиссии, но потом решением ЦИК возвращали. Где-то члены УИКов ведут себя не очень адекватно, на некоторых отдельных участках", - пояснил Яровой.

"Наступает очень важный этап – это подсчет голосов, определение результатов голосования. Я думаю, что некоторые наблюдатели приедут в штаб, чтобы привезти протоколы. Я доволен тем, что многие наблюдатели, сообщая о нарушениях, тут же говорили о том, что они устранены. Это очень важный момент. Члены комиссий были готовы слушать замечания и их устранять", - добавил Олег Реут.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.

По теме

ФОТО: В Петрозаводске состоялись митинг-концерт и "Битва салютов"
18.03.18 22:17
Опубликованы предварительные данные по результатам выборов в Петрозаводске
18.03.18 21:26
ФОТО: Выборы президента РФ в Петрозаводске: как это было
18.03.18 21:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-03-18 20:44:35
Цирк! "Многие нарушения устранены...". В ЦИК, Памфиловой 21.02.2018: "Национальный гнет двух родственных народов Республики Карелия проводится властями Республики Карелия.". Это главное нарушение. Власти ни грамма не изменили, не извинились! Поэтому в Москву: "...в Республике Карелия -- преступный сговор с нарушением норм права и человеческой порядочности". Тьфу.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 2
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Выборы президента РФ в Петрозаводске
18.03.2018 20:40
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»