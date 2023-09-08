Многодетной семье в Карелии трижды отказали в предоставлении земельного участка

Чаще всего отказы в выделении земли связаны с нарушением территориальных зон.

80 процентов отказов в предоставлении земельных участков жителям Карелии сегодня связаны с нарушением территориальных зон. Об этом 11 сентября на планерном совещании в администрации Петрозаводска рассказал руководитель регионального Управления земельными ресурсами Сергей Седлецкий, пишет «Фактор News».

«Сергей Седлецкий привёл пример, когда три раза в Управлении пришлось отказать многодетной семье в получении участка. Семья воспользовалась услугами кадастрового инженера, но все три раза потенциальный земельный участок оказывался в зонах, где строительство не предусмотрено (рекреационные земли, склады и промышленные объекты и др.)», - пишет «Фактор News».

Почему еще могут отказать в получении участка, читайте здесь.