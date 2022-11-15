Мобилизованные и добровольцы смогут вернуться на свое прежнее место работы после службы

Сенаторы готовы поддержать законопроект, сохраняющий за участниками спецоперации преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Сегодня в Госдуме приняли закон, согласно которому мобилизованные и те, кто ушел служить как доброволец после 21 сентября, получат приоритетное право поступить на прежнее место работы, несмотря на окончание срочного трудового договора. Данные поправки в Трудовой кодекс РФ одобрят в ближайшее время и в Совете федерации, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Человек, который служит Родине во время спецоперации, должен быть уверен, что после возвращения домой сможет нормально работать, даже если срок его трудового контракта к этому времени истек. Согласно принятым поправкам в Трудовой кодекс РФ, мобилизованные и добровольцы в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы будет иметь преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности. Это абсолютно справедливо. Так, в Карелии на свое рабочее место должен вернуться главврач Республиканского Перинатального центра Евгений Тучин, который недавно ушел добровольцем в зону спецоперации. Свой пост руководителя ЕДДС Петрозаводска обязательно должен занять мобилизованный Вадим Измайлов. Мы гордимся этими людьми и всеми нашими земляками, кто сейчас исполняет свой долг защитника Родины. Поэтому не вижу никаких препятствий для того, чтобы этот закон не был принят в кратчайшие сроки», - отметил парламентарий.