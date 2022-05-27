Молодая девушка пропала без вести в Карелии

Полиция разыскивает 21-летнюю жительницу Сегежи, пропавшую без вести.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Сегежского района разыскивают пропавшую без вести Людмилу Валерьевну У., 2000 года рождения.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: 8911-402-60-26, (8-814-31) 43-3-33.