Молодой рецидивист в Петрозаводске выбрал себе гаджет в пустом магазине и ушел, не заплатив

Полиция Петрозаводска раскрыла кражу из салона сотовой связи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы одного из салонов сотовой связи. Она обнаружила, что с витрины пропал мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил один из посетителей торговой точки — ранее судимый 25-летний горожанин.

Молодой человек признался, что, когда пришел в салон, стеклянная дверца витрины была открыта. Воспользовавшись отсутствием продавца, он выбрал гаджет, незаметно его вынес, а затем продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.