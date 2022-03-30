Молодой водитель ВАЗа, протаранивший грузовик в Петрозаводске, был пьян

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором пострадал 23-летний водитель.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности дорожной аварии, произошедшей 1 апреля в 14.15 в районе дома № 55 по Лесному проспекту, когда 23-летний водитель автомобиля ВАЗ неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с грузовиком MAN.

В результате дорожной аварии водитель ВАЗа получил травмы и попал в больницу.

Как стало известно, в момент ДТП водитель управлял автомобилем с признаками опьянения, не имел при себе документов на право управления, не исполнил обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, на транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки. В отношении нарушителя составлены административные материалы за нарушения ПДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что молодой водитель ВАЗа получил травмы при столкновении с грузовиком.