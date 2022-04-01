Молодой водитель ВАЗа пострадал при столкновении с грузовиком в Петрозаводске

На Лесном проспекте «жигули» столкнулись с грузовиком, пострадал водитель ВАЗа , сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу, 1 апреля, в 14.15 в Петрозаводске на Лесном проспекте, в районе дома №55, по предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с грузовиком MAN под управлением 53-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание