Мошенники оставили жителя Петрозаводска без пистолета

Петрозаводчаин попытался купить пневматический пистолет на сомнительном интернет-сайте и остался без денег и оружия, сообщили в МВД Карелии.

А внимание 33-летнего петрозаводчанина привлёк интернет-магазин по продаже оружия, не являющегося огнестрельным. Сайт, содержащий орфографические ошибки, созданный с помощью бесплатного конструктора веб-страниц и не содержащий точных юридически значимых сведений о продавце, не вызвал сомнений у пользователя. Он заказал пневматический пистолет, перевёл 8 тысяч рублей неизвестному получателю.

Товара не дождался, обратной связи тоже.

Интернет пестрит отзывами о том, что на данной площадке клиентов ставят в чёрный список сразу после оплаты, обязательства не исполняют.

Решается вопросы о возбуждении уголовного дела. Пострадавший признался, что не раз слышал, как действуют интернет-мошенники, однако на собственном примере не распознал обман.