Мошенники пытались выманить у жителя Петрозаводска полтора миллиона рублей

Жена петрозаводчанина удержала его от необдуманного шага.

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний мужчина - он столкнулся с телефонным мошенничеством. Злоумышленники убедили мужчину взять кредит на 450 тысяч рублей и перевести деньги на чужой банковский счёт.

Аферисты представились сотрудниками банка и сообщили петрозаводчанину, что на него был оформлен кредит на сумму больше миллиона рублей. Мужчину не только убедили в этом, но и запугали негативными последствиями вплоть до уголовной ответственности.

Петрозаводчанин, а он был безработным, по настоянию звонивших решил взять кредит на полтора миллиона рублей и пошел в банк. Один банк не одобрил кредит на крупную сумму, а в другом банке мужчине выдали кредит на 450 тысяч рублей. Эти деньги житель карельской столицы, не задумываясь, перевёл на указанный аферистами счёт. Потом он собирался пойти еще в один банк, но ему позвонила жена, которая объяснила мужу, что он стал жертвой мошенников.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.