Москвичи работают в Петрозаводске над восстановлением иконостаса сгоревшей Успенской церкви

Московские специалисты работают в фондах музея «Кижи» в Петрозаводске над проектом восстановления иконостаса Успенской церкви.

В фондах музея «Кижи» в Петрозаводске работают руководитель и специалисты художественной мастерской факультета церковных художества Православного Свято-Тихоновского университета Лариса Гачева, Татьяна Трепова и Марина Голегузова.



Предмет изучения гостей — часть икон из собрания музея «Кижи». Москвичи трудятся над проектом восстановления иконостаса Успенской церкви, сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.



На сайте епархии отметили, что Татьяна Трепова в 90-е годы копировала кижские иконы и писала образа для Покровской церкви Кижского погоста.



Напомним, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Государственный контракт на разработку научно-проектной документации для восстановления храма был заключен с ФГУП «Центральные научно-производственные реставрационные мастерские» (Москва).



Успенская церковь — памятник Заонежской деревянной архитектуры, построенный в 1774 году и расположенный на берегу Кондопожской губы Онежского озера, сгорел в августе 2018 года.