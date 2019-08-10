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Новости. Общество
15:52, 10 Августа 2019
фото: Илья Тимин

Проект восстановления сожженной Успенской церкви в Кондопоге подготовят к ноябрю

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Успенская церковь в Кондопоге будет восстановлена, заверили в правительстве Карелии.

Восстановление утраченного храма идет всем миром - средства поступали и поступают из многих регионов России. К ноябрю будет готова проектно-сметная документация.

Успенская церковь — один из главных памятников русского деревянного зодчества был уничтожен поджигателем год назад, 10 августа 2018 года. Пожар практически полностью уничтожил уникальный древний храм, несколько веков украшавший полуостров в деревне Кондопога. Церковь являлась одной из самых высоких деревянных построек в России — ее высота составляла 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения, популярным туристическим брендом республики и входил в филиал Кондопожского городского краеведческого музея.

Работа по восстановлению церкви велась в течение всего года с момента пожара. Миссию по сбору средств на ее возрождение взял на себя благотворительный фонд "Северный духовный путь". Средства поступали и поступают из многих регионов России. В поддержку Успенской церкви состоялись и благотворительные мероприятия. Во Владивостоке, Москве прошла серия благотворительных концертов "Сила любви". В Карелии также были организованы концерты, выставки, ярмарки, средства от проведения которых направлены на строительство храма.

Для осуществления работ по восстановлению Успенской церкви в настоящее время ведется разработка научно-проектной документации. Государственный контракт заключен с ФГУП "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" (г.Москва). Документация должна быть готова в ноябре.

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.

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