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Музей Деда Мороза на колесах открыли на железнодорожной станции в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:00, 23 Февраля 2022
фото: РЖД

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На платформе «Морозная» станции Сортавала состоялось торжественное открытие экспозиции «Передвижная резиденция Деда Мороза».

Представляя новый необычный музей, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов отметил, что проект «Поезд Деда Мороза» получил много отзывов с благодарностями, поэтому было принято решение об экспозиции сказочной резиденции в городе Сортавала, который объединяет спортивный, паломнический и железнодорожный туризм. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

– Гости экспозиции смогут узнать больше о проекте, оставить свои отзывы и пожелания по его реализации. В этом году география поезда существенно увеличится, и ещё больше детей встретятся с Дедом Морозом, – подчеркнул он.

Необычный музей, состоящий из приемной зимнего волшебника, вагона ресторана и вагона-лавки, до следующего путешествия по стране будет стоять на платформе «Морозная». Гости смогут посмотреть сказочное убранство поезда, выпить чаю в вагоне-ресторане, сделать памятные фотографии, приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы или отправить открытку Деду Морозу.

Время работы экспозиции с 08:45 утра до 20:15 вечера. Её посещение возможно по билетам с экскурсионной программой или без неё. Стоимость билета от 150 рублей для детей и от 200 рублей – для взрослых. В свободном доступе для всех желающих вагон-ресторан с блюдами карельской и русской кухни и вагон-лавка, где можно приобрести памятные сувениры.

Купить билеты для посещения экспозиции без экскурсии можно в мобильной кассе поезда Деда Мороза, в поездах «Ласточка» Санкт-Петербург – Сортавала, в беспересадочных вагонах поезда Москва – Горный парк «Рускеала», а также в железнодорожных кассах Дирекции скоростного сообщения в Москве, Санкт-Петербурге и на станции Горный парк «Рускеала». А билет с экскурсией можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Экскурсия по передвижной резиденции Деда Мороза».

Ранее сообщалось, прибывший на собственном поезде Дед Мороз устроил праздник на ж/д вокзале Петрозаводска.

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