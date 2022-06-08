МВД опубликовало видео с извинениями жителя Петрозаводска за ущерб мемориалу погибшим полицейским

Житель Петрозаводска, вырвавший прожектор для подсветки мемориала погибшим сотрудникам органов внутренних дел, принес публичные извинения, которые в МВД зафиксировали на видеокамеру.

Видеозапись опубликована на официальном сайте ведомства.

На ней мужчина в медицинской маске говорит, что совершил нарушение в состоянии алкогольного опьянения.

«Перед сотрудником пока еще не извинился, который задержание производил. Вину свою осознаю», — сказал он.

Как пояснили в МВД, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Мужчина вырвал прожектор для подсветки мемориала, посвящённого сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Его тут же задержали, но когда доставили в специальное помещение для задержанных лиц, он оказал неповиновение сотрудникам полиции.

В отношении него составлены административные материалы за неповиновение полиции, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме публичных извинений с нарушителя взыскали штраф.