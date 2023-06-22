«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО

Владимир Любарский рассказал о контракте с «Ахматом», роли поездок на кладбище и о своих надеждах на будущее.

На минувших выходных всю Россию, и не только, облетела новость. Глава столицы региона, крупнейшего города Карелии — Петрозаводска — уходит добровольцем на С ВО. Об этом Владимир Любарский написал в соцсети.

Накануне сессии Петросовета, где депутаты должны будут принять его досрочную отставку с поста градоначальника, журналист встретилась с Любарским, расспросив про СВО, цель ухода добровольцем и место, на котором глава Петрозаводска видит себя на Донбассе.

Владимир Любарский рассказал о главной причине ухода на СВО:

«Вопрос возраста я закрыл физической формой. Ну, а что касается мотивации, она у меня многофакторная. Надо понимать, что мы уже никогда в прежней стране жить не будем. И люди сегодня существуют в двух параллельных реальностях: одна воюет, а другая этого не замечает и, мне кажется, не осознает. И, на мой взгляд, это основное противоречие, которое может погубить и общество, и страну в целом. Даже не внешние угрозы, а именно этот разрыв, я думаю, крайне опасен для нас», — поделился мыслями Любарский.

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