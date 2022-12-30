«Мы выстояли. Мы стали сильнее»: глава Карелии поздравил жителей республики с Новым годом (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков опубликовал видео-поздравление в соцсети.

Глава Карелии поздравил жителей республики на своей странице в соцсети.

«Мы выстояли. Мы стали сильнее. Горжусь нашей республикой и земляками. С честью и мужеством наши бойцы выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Все они – герои! За каждого болеем душой и переживаем. Скорбим и молимся о павших. Желаю все матерям и женам терпения и выдержки. Пусть наши ребята вернуться живыми и здоровыми», - сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель республики отметил, что Новый год – добрый семейный праздник.

«Семья – это самая большая ценность для человека, его поддержка и опора. Берегите друг друга. Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи. Пусть сбудется все, о чем мечтаете. С Новым годом, Карелия!», - подытожил глава республики.