На поиски Левиафана: спортсмен из Петрозаводска отправился в Мурманск на велосипеде

За девять дней он преодолел уже более 900 километров.

В конце июня ориентировщик Центра спортивной подготовки Денис Потапов отправился в велопутешествие из Петрозаводска до Мурманска, написали в паблике организации.

За девять дней от старта в Петрозаводске спортсмен преодолел уже более 900 километров, до цели ему осталось совсем немного.

О каждодневных результатах спортсмен рассказывает в соцсетях и в телеграм-канале, он также ведет видеоблог.

«Мурманск — это не окончательная точка моего маршрута. Изначально я все это затеял ради других красот. Тундра, скалы, океан… Сразу без передышки я махну в Териберку! Прекрасный поселок на краю света, место съёмки Левиафана и Северный ледовитый океан. Задержусь там минимум на денёк. А после, кто его знает, может и на Рыбачий поеду», поделился планами Денис.