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Samsung потерял лидерство на российском рынке телевизоров

Новости. Общество
20:30, 15 Октября 2023
фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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Samsung уступил китайскому бренду Haier.

Samsung после 9 лет удержания лидерской позиции на российском рынке телевизоров уступил ее бренду из Китая Haier, сообщает «Прайм» со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Газета отмечает, пишет «Прайм», что за 9 месяцев 2023 года доля Haier увеличилась до 11,5% в натуральном выражении и до 15,3% в денежном эквиваленте, при этом в 2022 году Haier не входил даже в топ-3. Вместе с тем доля Samsung по объемам продаж сократилась с 25,3% до 5,1%.

В тройку лидеров также вошли китайские Xiaomi и Hisense, заняв второе и третье места соответственно, ссылается информагентство на «Ъ».

Также отмечается повышение доли телевизоров, выпущенных под торговыми марками, принадлежащими российским ретейлерам.

«Кроме того, в январе–сентябре 2023 года объем продаж телевизоров в стране повысился на 35-40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», — цитирует «Прайм» издание.

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