Новогоднюю ночь с телевизором проведут всего 11% россиян

Праздничные развлекательные программы в новогоднюю ночь по телевидению собираются смотреть 11% россиян

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье, 3 декабря, на портале, показывают, что чаще всех новогодние огоньки собираются смотреть женщины и сограждане от 45 лет — по 14% респондентов соответственно.



Об этом сообщает «Интерфакс». Согласно опросу, включать новогодние программы просто для фона, создания настроения, будут 33% россиян.

Не собираются смотреть новогодние телепрограммы 45% респондентов. Оставшиеся 11% сограждан пока не решили, как проведут время.

Опрос был проведен 28 ноября - 1 декабря среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, в 456 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.