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Началась подготовка к созданию в Карелии штрафстоянок для лодок и катеров, задержанных за нарушения

Новости. Общество
11:05, 09 Февраля 2022
фото: © МЧС России

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Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии одобрил проект изменений в законе, регламентирующем порядок перемещения на штрафстоянку маломерных судов, задержанных за нарушения правил эксплуатации.

По словам председателя комитета Сергея Шугаева, этот законопроект станет основой создания штрафных стоянок для маломерных судов в Карелии.

Шугаев привел в пример опыт других регионов России, где работают такие штрафстоянки. Стоимость перемещения задержанных маломерных судов там составляет от 1 тыс. рублей за каждый километр пути.

«20 километров протащил — 20 тысяч (придется заплатить — прим. ред.). Плюс оплата на штрафстоянке, плюс сам штраф. И судовладелец подумает, садиться ли пьяным за управление маломерным судном, не укомплектованным спасательными средствами», — сказал Шугаев.

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