Продолжаются продажи квартир в 25-этажном доме нового жилого района Петрозаводска на берегу Онего

Компания «Баренц Групп» объявила о начале продаж квартир в 25-этажном доме, который строится в новом жилом районе «Talojarvi. Город у воды» в Петрозаводске.

Монолитную высотку возводят на самом берегу Онежского озера на пересечении улицы Заводская и Соломенское шоссе. Дом поделен на секции, по 5 квартир на этаже, в каждой секции свой скоростной и бесшумный лифт, кладовые помещения. Покупателям кладовки достанутся в подарок.

Дом оборудован газовой котельной, благодаря чему жильцы смогут пользоваться горячей водой круглый год и существенно экономить на коммунальных платежах. В квартирах предусмотрены широкие оконные проемы и высокие потолки. Каждая квартира имеет балкон или террасу с видом на озеро или солнечную сторону.

Бронируя квартиру сейчас, будущие жильцы смогут выбрать среди большого количества квартир различной площади и планировки, подобрать этаж, на котором они хотели бы жить, и даже вид из окон.



Презентация района размещена на странице «Баренц Групп» Вконтакте. В ней подробно рассказано о концепции и инфраструктуре района.



Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в личных сообщениях в группе vk.me/talojrvi или по телефону: 331-331.



Адреса офисов продаж: пр. Карла Маркса, 1А, ул. Береговая, 1, бул. Интернационалистов, 8.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «ДСК-2». Проектная декларация доступна по ссылке.