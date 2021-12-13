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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте
08:00, 13 Декабря 2021

Продолжаются продажи квартир в 25-этажном доме нового жилого района Петрозаводска на берегу Онего

фото: © «Баренц Групп»

Компания «Баренц Групп» объявила о начале продаж квартир в 25-этажном доме, который строится в новом жилом районе «Talojarvi. Город у воды» в Петрозаводске.

Монолитную высотку возводят на самом берегу Онежского озера на пересечении улицы Заводская и Соломенское шоссе. Дом поделен на секции, по 5 квартир на этаже, в каждой секции свой скоростной и бесшумный лифт, кладовые помещения. Покупателям кладовки достанутся в подарок.

Дом оборудован газовой котельной, благодаря чему жильцы смогут пользоваться горячей водой круглый год и существенно экономить на коммунальных платежах. В квартирах предусмотрены широкие оконные проемы и высокие потолки. Каждая квартира имеет балкон или террасу с видом на озеро или солнечную сторону.

Бронируя квартиру сейчас, будущие жильцы смогут выбрать среди большого количества квартир различной площади и планировки, подобрать этаж, на котором они хотели бы жить, и даже вид из окон.

Презентация района размещена на странице «Баренц Групп» Вконтакте. В ней подробно рассказано о концепции и инфраструктуре района.

Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в личных сообщениях в группе vk.me/talojrvi или по телефону: 331-331.

Адреса офисов продаж: пр. Карла Маркса, 1А, ул. Береговая, 1, бул. Интернационалистов, 8.

Застройщик  — ООО «Специализированный застройщик «ДСК-2». Проектная декларация доступна по ссылке.

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+7 (8142) 331-331 https://goroduvodi.barenz.group
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Презентация Заявка
Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте