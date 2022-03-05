Начался отбор подрядчика для ремонта трех участков автодорог в Карелии

Объявлены торги на ремонт объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Олонецком районе Карелии.

Об этом сообщили в правительстве республики.



Панируется ремонт участка протяженностью 25,4 километра на автодороге Усланка-Мегрега-Обжа, 4,3 километра — Олонец-Питкяранта-Леппясилта и 4,7 километра — подъезд к деревне Нурмолицы.



Уже заключен госконтракт с компанией «Кондопожское ДРСУ» на ремонт участков дороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро протяженностью 29 километров Работы начнутся и на участках трассы, проходящей по территории Пряжинского района, они завершатся в 2023 году.



В общей сложности в этом сезоне по нацпроекту «БКД» в Олонецком районе приведут в порядок более 60 километров дорог.