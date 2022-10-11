Надежда Дрейзис поблагодарила парламент Карелии за оперативную поддержку инициативы Петросовета

Комитет по законности и правопорядку рассмотрел обращение Петрозаводского городского совета о сохранении пенсий бывшим силовикам и военным, которых призвали по мобилизации.

Об этом председатель Петрозаводского городского совета написала на своей странице «В Контакте».

Напомним, Надежда Дрейзис выступила с инициативой о необходимости сохранения пенсионного обеспечения бывшим военным и силовикам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации.

Петросовет совместно с администрацией города подготовили соответствующее обращение в адрес Законодательного собрания республики и депутата Государственной думы Российской Федерации Валентины Пивненко.

Комитет карельского парламента рассмотрел инициативу и в свою очередь обратился к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой и замминистра обороны РФ Николаю Панкову.

Председатель Комитета Сергей Шугаев отметил, что по действующему федеральному закону бывшие сотрудники МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур перестают получать так называемые «военные» пенсионные выплаты на время прохождения службы, в том числе при частичной мобилизации. По итогам обсуждения Комитет по законности и правопорядку рекомендовал Законодательному собранию Карелии принять данное обращение и направить его в федеральные ведомства.