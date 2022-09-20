Петросовет попросил Заксобрание поддержать обращение о сохранении пенсий у мобилизованных силовиков

Петросовет направил в парламент Карелии и депутату Госдумы РФ обращение о необходимости сохранения пенсионного обеспечения бывших военных и силовиков, попавших под мобилизацию.

Напомним, бывшие военные и сотрудники силовых структур, получающие военную пенсию, при зачислении в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации столкнулись с проблемой — они лишаются своих пенсий. Об этом сообщили сегодня, 3 октября, на планерке в администрации Петрозаводска.

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис выступила с инициативой о необходимости сохранения пенсионного обеспечения военных и силовиков, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

«В краткие сроки Петросовет совместно с администрацией города подготовили соответствующее обращение в адрес Законодательного собрания республики и депутата Государственной думы Российской Федерации Валентины Николаевны Пивненко», — сообщили в пресс-службе Петросовета.

В обращении, в частности, говорится:

«…согласно статьи 6 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 „О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей“ (далее Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1) пенсионерам из числа лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение в соответствии с указанным законом, при поступлении их на военную службу выплата назначенных пенсий на время службы приостанавливается. В условиях частичной мобилизации применение данной нормы повлечет приостановление выплаты назначенных пенсий для значительного числа „военных“ пенсионеров, опыт и знания которых сейчас так востребованы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период проведения специальной военной операции…».

«В целях защиты прав и законных интересов данной категории граждан, а также членов их семей и лиц, находящихся у них на иждивении, предлагаем рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в статью 6 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1, обеспечивающих сохранение выплат назначенных ранее „военных“ пенсий», — подчеркнула Председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис.