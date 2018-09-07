Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

Певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов. Итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы опубликованы на сайте российского отделения Transparency International.

Как пишет Лента.ру, Надежда Бабкина занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям и одновременно руководит фольклорным театром "Русская песня".

"Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов", — говорится в расследовании.

По данным Transparency International, за год Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму почти семь миллионов рублей.

Кроме Бабкиной, в конфликте интересов заподозрили лыжника, зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александра Легкова, члена комиссий Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку и шесть других депутатов. Авторы расследования отмечают, что ситуация, когда должностное лицо может использовать свои полномочия для личной выгоды, не нарушает закон. Однако неуведомление о конфликте интересов может рассматриваться как желание скрыть свою заинтересованность и попадает под действие закона "О противодействии коррупции".

В октябре 2017 года у 14 художественных руководителей государственных театров, в том числе у Юрия Куклачева, Надежды Бабкиной, Константина Райкина, Олега Меньшикова и Кирилла Серебренникова, выявили конфликт интересов.

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