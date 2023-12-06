В Карелии было возбуждено 51 уголовное дело о коррупции

Большинство уголовных дел - о хищении бюджетных средств путем обмана и злоупотребления служебными полномочиями.

Следком Карелии анализирует деятельность по противодействию коррупции.



Так, в текущем году в ведомстве было возбуждено 51 уголовное дело коррупционной направленности. В суд направили 15 уголовных дел.

Среди расследованных дел большую часть занимают не факты получения взятки или дачи взятки должностному лицу, а факты мошенничества, то есть хищения бюджетных средств посредством обмана и злоупотребления служебными полномочиями — такие преступления тоже являются коррупционными, уточнили в Следкоме Карелии.



Ущерб государству от преступлений составил 18,3 млн рублей, возмещен в размере 17,4 млн рублей, это примерно 95%. Кроме того, наложенный арест на имущество обвиняемых составил 56 млн рублей.