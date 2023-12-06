В Карелии выявили больше 800 коррупционных нарушений, вернув в бюджет 6,7 млн рублей

Прокуроры республики выявили больше 800 нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, в связи с утратой доверия уволены должностные лица.

Прокуроры выявили больше 800 нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. В целях устранения нарушений было внесено 195 представлений, в суды направили 20 исков о возмещении ущерба от коррупционных действий, опротестовали 115 незаконных документов.



После вмешательства прокуратуры к административной ответственности привлекли 26 человек, к дисциплинарной — 235 должностных лиц, а за коррупционные правонарушения в связи с утратой доверия были уволены 6 человек.



После прокурорских проверок было возбуждено 3 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.



По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования в бюджет было возвращено 6,7 млн рублей.