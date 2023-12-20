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«Это место силы, где в суровых северных условиях люди издавна много трудились», – на ВДНХ в Москве глава Карелии рассказал о достижениях региона

Новости. Общество
14:35, 21 Декабря 2023
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Глава республики Артур Парфенчиков выступил с презентацией на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Карелии.

Карелия находится в первой десятке национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах федерации. По поручению президента России Владимира Путина в республике создается первая и единственная в стране цифровая верфь. Карелия – один из лидеров в России по объемам аквакультуры. Об этих и других основных достижениях региона глава республики Артур Парфенчиков рассказал в рамках Дня Карелии, который проходит на ВДНХ в Москве.

В четверг, 21 декабря, руководитель региона дал старт мероприятиям Дня Карелии на выставке-форуме «Россия», рассказав о том, чем известна республика с давних времен, и чего достигла сейчас.

«Карелия – легендарный край. Это место силы, где в суровых северных условиях люди издавна много трудились. Это жемчужина Севера, которая всегда гостеприимно встречала друзей. Нам есть что показать и рассказать нашим гостям. Есть чем гордиться в прошлом и настоящем», – отметил Артур Парфенчиков, приветствуя участников презентации.

Глава Карелии представил ключевые достижения региона. Так, по поручению президента Владимира Путина республика создает на Онежском  судостроительно-судоремонтном заводе первую в России цифровую верфь. Карельское предприятие – Литейный завод «Петрозаводскмаш» – единственное в стране поставляет импортозамещающие изделия для сборки дизельных двигателей тепловозов. Кроме того, в Карелии создан первый в стране технопарк в области камнеобработки, а карельские камнеобработчики начали выпускать новую продукцию – камень для керлинга.

«Раньше такие камни производили только в Канаде, причем из шотландского гранита. Теперь у российских спортсменов появятся свои – их будут делать из карельского гранита. Мы готовы обеспечить им все российские команды», – сообщил глава Карелии. 

Горнодобывающая отрасль – одна из ключевых в экономике региона. Глава отметил, что республика располагает достаточным объемом ресурсов и сырья: в Карелии 1040 месторождений 35-ти видов полезных ископаемых. За последние 15 лет построено 26 новых современных предприятий по производству щебня и блоков. Крупнейшее горнодобывающее предприятие «Карельский окатыш» производит 20 процентов всех российских железорудных окатышей.

Известная как край озер, республика является одним из лидеров в России по объемам аквакультуры. Уже не первый год регион сохраняет первое место в стране по выращиванию форели. На Белом море начали выращивать мидии.

По инициативе президента России идет активное развитие арктических территорий Карелии, куда входят 5 северных районов и город Костомукша.  Здесь зарегистрировано порядка 70 резидентов, планируемый объем инвестиций составит 98 млрд рублей, предполагается создание более 2 тысяч 400 новых рабочих мест.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что реализация многих проектов была бы невозможна без федеральной поддержки и национальных проектов. Глава Карелии при этом выразил слова благодарности президенту Владимиру Путину за внимание и помощь региону.

«При федеральной поддержке и максимальном использовании собственных возможностей нам удалось на порядок повысить привлекательность региона для инвесторов. Сегодня Карелия находится в первой десятке национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах федерации», – заявил руководитель республики.

Особое место в республике, безусловно, занимает культура, известные достопримечательности и туристические объекты региона: эпос «Калевала», Кижи, Соловки, Беломорские  петроглифы, горный парк «Рускеала» и многие другие.

Познакомиться поближе с историей, традициями и культурой республики гостям выставки «Россия» поможет яркая и насыщенная программа Дня Карелии.

 

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