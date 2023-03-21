Нарисованная женщина с младенцем на руках появилась в самой большой районной больнице Карелии (ФОТО)

Фотозона, олицетворяющая прекрасное время пробуждения природы и начало новой жизни, появилась в выписной комнате Сортавальской районной больнице Карелии.

В паблике Сортавальской ЦРБ появился по-весеннему лирический пост о новой фотозоне.

«Весна — необыкновенное время года. После долгого зимнего отдыха просыпается природа. Она дарит нам яркие краски и становится источником вдохновения. Вместе с теплыми лучами весеннего солнца, жизненной энергией наполнилась и ожила выписная комната акушерского отделения», — сообщается в паблике больницы.

По словам авторов поста, новая дополнительная фотозона — олицетворение прекрасного времени пробуждения природы и начала новой жизни. Под раскидистыми ветвями дерева изображена женщина, трепетно держащая младенца на руках. Связь между ними крепка и неразрывна, как и оберегающая сила любви, которая их объединяет.

«Беременность и рождение ребёнка — это особенные этапы в жизни любой женщины, а акушерское отделение становится колыбелью новой жизни. Мама — главный человек в жизни своего ребенка, самая прочная жизненная опора, источник нежности, тепла и заботы», — отметили в Сортавальской ЦРБ.

Так, 15 марта в акушерском отделении Сортавальской ЦРБ на свет появился новорожденный мальчик, а семья Елены и Сергея Июдиных из города Лахденпохья стали счастливыми родителями долгожданного сына, которого планируют назвать Марком. День выписки мам с новорожденными детьми всегда радостное и по-особенному трогательное событие. Цветы, улыбки, первая встреча с семьей — на память об этом важном дне родителям останутся теплые кадры самого счастливого момента в жизни.