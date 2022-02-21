Народный лыжный праздник пройдет в начале марта в Петрозаводске

Активных петрозаводчан и жителей региона зовут на 53 Народный лыжный праздник Республики Карелия.

В Петрозаводске с 5 по 7 марта пройдет 53 Народный лыжный праздник, входящий в программу комплексного зачета среди городов и районов Республики Карелия в 2022 году.

Организуют соревнования Министерство образования и спорта Республики Карелия, Федерация лыжных гонок Карелии и Центр спортивной подготовки.

По традиции основные соревнования состоятся в Республиканском спортивном комплексе «Курган». Подробную информацию о расписании гонок можно посмотреть в паблике Минспорта Карелии.