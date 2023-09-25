Нашли пропавшего жителя Карелии с синей дорожной сумкой с красными вставками

Пропавший мужчина погиб.

Объявление о поиске мужчины появилось в поисковом паблике Питкяранты «Длинный берег» в воскресенье, 24 сентября.

Волонтеры, которые искали мужчину, сообщали, что он выехал в Петрозаводск 21 сентября, но по какой-то причине сошел с поезда в городе Чудово Новгородской области. Потом он в Санкт-Петербурге сел на поезд до Петрозаводска. Позже его высадили с поезда в Волхове Ленинградской области, там он купил билет на «Ласточку» до Петрозаводска на 08.10 утра, но на электричку так и не сел. С того момента его местонахождение было неизвестно.

Фото с подписью «Найден, погиб» появилось в поисковом паблике «Олонец. ДПО „Длинный Берег“» во вторник, 26 сентября.

«Ребята из отряда в количестве трех человек выехали на поиск Дениса Олеговича. НАЙДЕН. ПОГИБ», — сообщили волонтеры.

«Искренние соболезнования родным и близким», — написали в паблике.