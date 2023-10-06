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Национальный парк в Карелии стал лучшим в Евразийском учете птиц

Новости. Общество
14:00, 07 Октября 2023
фото: Водлозерский национальный парк

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Команда Водлозерского национального парка вошла в число лучших во всероссийской акции.

Как рассказали в пресс-службе Водлозерского национального парка, 30 сентября и 1 октября прошел Евразийский учет птиц — ежегодная всероссийская акция, основная цель которой — привлечь внимание широкой общественности к изучению и сохранению перелетных птиц. При поддержке Росзаповедцентра Минприроды России в рамках акции были проведены командные соревнования, в которых приняли участие 28 особо охраняемых территорий.

От национального парка, расположенного в Карелии и Архангельской областях, в евразийском учете птиц приняла участие команда «Водлозерские наблюдатели». В номинации «Количество птиц» команда парка стала второй, а в номинации «Количество участников» заняла первое место.

В нынешнем, 2023 году, в акции приняли участие рекордное число наблюдателей: 5 763 учётчика из 63 регионов, которые насчитали 164 532 особи птиц, относящихся к 343 видам. Самыми массовыми видами стали обыкновенный скворец — 42 542 особи, кряква — 15 282 особи и сизый голубь — 11 724 особи.

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