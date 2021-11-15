Нацмузей Карелии вошел в число победителей конкурса фонда Владимира Потанина

Национальный музей республики стал одним из победителей конкурса «Музейный десант» в номинации «Институциональный опыт» с проектом «Проектная лаборатория «История Карелии: XX век».

Об этом информирует Минкульт Карелии.

Как сообщают в министерстве, благодаря победе в конкурсе у специалистов музеев есть возможность повысить профессиональное мастерство по самостоятельно сформированным программам, а у музейных организаций — реализовать образовательные проекты для своей команды и коллег по сектору.

Участие в конкурсе приняли 35 представителей музейной сферы из 24 регионов России.

Мероприятия в рамках проекта пройдут в Петрозаводске в феврале — мае 2022 года.

В качестве экспертов проекта выступит команда инновационной мастерской Museum Art Technology (Санкт-Петербург), основное направление которой — проектирование музейных экспозиций.

«В ходе реализации проекта будет разработана концепция постоянной экспозиции Национального музея Республики Карелия по истории Карелии XX века, особенное внимание будет уделено периоду с 1920 по 1956 год, который включает судьбоносные вехи становления республики и связан общегосударственными и мировыми политическими, а также социально-культурными контекстами. Участники лаборатории (музейные сотрудники Карелии) вместе с лекциями и примерами лучших практик, а также в ходе практических занятий на методическом семинаре в апреле 2022 года рассмотрят различные аспекты проектирования новой экспозиции», — говорится в сообщении Минкульта.