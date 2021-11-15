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Нацмузей Карелии вошел в число победителей конкурса фонда Владимира Потанина

Новости. Культура
12:30, 18 Ноября 2021
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

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Национальный музей республики стал одним из победителей конкурса «Музейный десант» в номинации «Институциональный опыт» с проектом «Проектная лаборатория «История Карелии: XX век».

Об этом информирует Минкульт Карелии.

Как сообщают в министерстве, благодаря победе в конкурсе у специалистов музеев есть возможность повысить профессиональное мастерство по самостоятельно сформированным программам, а у музейных организаций — реализовать образовательные проекты для своей команды и коллег по сектору.

Участие в конкурсе приняли 35 представителей музейной сферы из 24 регионов России.

Мероприятия в рамках проекта пройдут в Петрозаводске в феврале — мае 2022 года.

В качестве экспертов проекта выступит команда инновационной мастерской Museum Art Technology (Санкт-Петербург), основное направление которой — проектирование музейных экспозиций. 

«В ходе реализации проекта будет разработана концепция постоянной экспозиции Национального музея Республики Карелия по истории Карелии XX века, особенное внимание будет уделено периоду с 1920 по 1956 год, который включает судьбоносные вехи становления республики и связан общегосударственными и мировыми политическими, а также социально-культурными контекстами. Участники лаборатории (музейные сотрудники Карелии) вместе с лекциями и примерами лучших практик, а также в ходе практических занятий на методическом семинаре в апреле 2022 года рассмотрят различные аспекты проектирования новой экспозиции», — говорится в сообщении Минкульта.

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Комментарии

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David.
2021-11-18 14:10:00
Да он разваливается весь, экспозиции годами не меняются , запасники толстым слоем праха покрылись. Полная разруха!
Hовый
2021-11-18 13:40:14
В музей не хотят. Хотят египет, турцию и шведский стол. Тагииииил !
Гость
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